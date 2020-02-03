Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Во время проведения «Супербоула» в США состоялась премьера трейлера фильма «Человек-невидимка». Ролик также опубликовали на YouTube-канале компании Universal Pictures 2 февраля.

Главную роль в картине исполнит американская актриса Элизабет Мосс. Премьера «Человека-невидимки» состоится 28 февраля 2020 года (в России 26 марта 2020 года).

«Человек-невидимка» должен был стать частью общей «Тёмной вселенной» от Universal. Напомним, первый фильм в рамках этой киновселенной («Мумия 2017 года) провалился в прокате.

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