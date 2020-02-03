Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 2 февраля.

В трейлере показаны новые кадры из фильма: тренировки, полёты и воздушные сражения. Премьеры картины состоится 26 июня 2020 года.

Напомним, «Мэверик» — это сиквел фильма «Топ Ган» (в российском прокате он назывался «Лучший стрелок»), премьера которого состоялась в 1986 году. Картина была номинирована на «Оскар» в четырёх категориях.

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