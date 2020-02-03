Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM В сети появился новый трейлер фильма «Форсаж 9». Его опубликовали 2 февраля на официальном YouTube-канале франшизы.

В девятой части «Форсажа» Доминику Торетто (Вин Дизель) предстоит вновь объединиться со своей командой, чтобы дать отпор на этой угрозе. В этот раз героям будет противостоять опытный наёмный убийца и талантливый водитель по имени Джейкоб (Джон Сина).

Премьера «Форсажа 9» состоится 22 мая 2020 года. Главные роли в картине вновь исполнят Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес и др.

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