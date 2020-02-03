Сеул, , 10:39 — REGNUM Профессор Корейского национального университета искусств Чхве Чжун Хо станет кавалером Ордена Почетного легиона — высшего французского знака отличия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источником, вручение ордена состоится в посольстве Франции в Сеуле в 16:00 по местному времени.

Данной награды южнокореец будет удостоен за вклад в культурный обмен между Южной Кореей и Францией.

Известно, что профессор Корейского национального университета искусств принимал активное участие в организации различных выставок и мероприятий во Франции и Южной Корее, а также руководил проектами, приуроченных к установлению дипломатических отношений между странами и году культурных обменов (2015−2016 гг.).

Отметим, что в 2005 году Чхве Чжун Хо был награждён Орденом Академических пальм, а в 2007 году — Ордером Искусств и литературы.

Орден Почётного легиона — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Награда имеет три степени: кавалер, офицер, командор; а также два достоинства: Высший офицер и кавалер Большого креста. В России насчитывается около 150 награжденных Орденом Почетного легиона.