Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Universal Pictures показала новый трейлер фильма «Не время умирать», приуроченный к проведению «Супербоула» — последнего матча Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года. Ролик также был опубликован на YouTube-канале компании 2 февраля.

В трейлере сообщается, что этот фильм «изменит всё». Напомним, «Не время умирать» станет 25-й картиной о приключениях Джеймса Бонда.

Ранее на «Супербоуле» также представили трейлеры других ожидаемых кинопремьер. Среди них новая экранизация «Мулан» и сольный фильм о «Чёрной вдове».

Читайте развитие сюжета: В новом трейлере «Форсажа 9» Вин Дизель противостоит Джону Сине