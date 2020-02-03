Нью-Йорк, США, , 10:07 — REGNUM Marvel показала новый трейлер предстоящего фильма «Чёрная вдова». Он был опубликован на YouTube-канале компании 2 февраля.

В ролике Наташа Романофф (Скарлет Йоханссон) рассказывает о своей «первой семье» и рассуждает на тему того, что каждому человек в жизни нужно сделать выбор: быть самим собой или тем, кто будет выгоден миру. Премьера фильма состоится 30 апреля 2020 года.

Новый трейлер «Чёрной вдовы» показали во время проведения «Супербоула» — последнего матча Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года. На этом мероприятии компания Marvel Entertainment также продемонстрировала тизеры своих предстоящих сериалов: «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и «ВандыВижена».

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