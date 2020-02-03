Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM На YouTube-канале Marvel Entertainment 2 февраля появился общий тизер-трейлер трёх предстоящих сериалов компании. В нём показали первые кадры из «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и «ВандаВижена».

В новых фрагментах предстоящих шоу показано, как Сэм Уилсон тренируется с щитом Капитана Америки, Алая Ведьма и Вижен «наслаждаются семейной жизнью», а Локи пытается сбежать из заточения. Премьера все трёх сериалов состоится на видеостриминговом сервисе Disney+.

Премьера этого тизер-трейлера состоялась на «Супербоуле» — последнем матче Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года. На этом мероприятии также показали «финальный трейлер» предстоящего фильма «Мулан».

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