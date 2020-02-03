Бербанк, США, , 09:49 — REGNUM В сети появился «финальный трейлер» предстоящего фильма «Мулан». Он был опубликован 2 февраля на YouTube-канале Walt Disney Studios.

В ролике авторы фильма показали несколько новых эпизодов: подготовку Мулан в военном лагере и первое сражение с армией жестокого Бори Хана. Премьера картины состоится 27 марта 2020 года.

Напомним, трейлер «Мулан» впервые показали во время проведения «Супербоула» — последнего матча Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года. На этом мероприятии крупные компании традиционно представляют зрителям новые тизеры своих предстоящих фильмов.

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