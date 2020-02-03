Пермь, , 09:33 — REGNUM В Пермской Частной филармонии «Триумф» будет представлен концертный проект MELANCHOLIA, об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша MELANCHOLIA

Как отмечают организаторы мероприятия, проект вдохновлен философской киноэстетикой. Зрителю предоставляется возможность исследовать самого себя через музыку, исследовать любовь и ненависть, добро и зло, конечность и вечность мира.

«MELANCHOLIA concert — это музыканты мировой величины, уникальные, тщательно подобранные программы», — отмечают организаторы мероприятия.

В рамках первого концерта проекта в Перми выступят пианист из Берлина Михаил Мордвинов и новый концертмейстер группы виолончелей оркестра musicAeterna Константин Манаев.

Концерт состоится 14 февраля в 20:00 по местному времени в Частной филармонии «Триумф».

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