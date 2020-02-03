Лондон, , 08:49 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен двух наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает KBS.

На 73-й церемонии вручения, прошедшей 2 февраля в концертном зале Альберт-холл, южнокорейская лента получила награду за «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм также был представлен в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

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Отметим, что фильм «Паразиты» стал второй южнокорейской лентой, удостоенной награды Британской академии кино и телевизионных искусств за лучший неанглоязычный фильм. В 2018 году данной награды был удостоен фильм южнокорейского режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка».

Напомним, что 1 февраля фильм «Паразиты» также был удостоен награды Американской гильдии сценаристов (WGA) за лучший оригинальный сценарий.