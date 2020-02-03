Москва, , 07:38 — REGNUM Фильм «Плохие парни навсегда» вновь стал самым кассовым, собрав 154,2 млн рублей за период с 30 января по 2 февраля. Он же возглавлял российский прокат в прошлые выходные. Об этом сообщает профессиональный портал kinobusiness.com .

Комедийный боевик режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фаллы вышел на экраны 23 января. В главных ролях Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Деррик Гилберт, Ванесса Энн Хадженс и другие.

На втором месте по кассовым сборам военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса — 115,4 млн рублей. Это лента ночью 2 февраля была признана лучшей в 2019 году Британской академией кино. Сюжет картины строится вокруг одного дня из жизни двух капралов во время Первой мировой войны. В ролях — Эндрю Скотт, Марк Стронг, Ричард Мэдден и другие.

81,5 млн рублей собрал за четыре дня проката российский фантастический боевик «Кома» режиссера Никиты Аргунова. Она повествует о борьбе молодого архитектора за жизнь после страшной аварии, когда он оказывается в нереальном мире. В фильме сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Антон Пампушный и Константин Лавроненко.