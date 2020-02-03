Лондон, , 07:16 — REGNUM Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) на 73 церемонии назвала победителей премии 2019 году.

Лучшим актером признан Хоакин Феникс за исполнения роли Джокера в фильме Тодда Филлипса. Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за воплощение на экране Джуди Гарленд в картине «Джуди».

BAFTA сочла лучшим фильмом военную драму «1917» режиссёра Сэма Мендеса. Он же признан и лучшим режиссером.

А лучшими актёрами второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн.