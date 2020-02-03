Лондон, 3 февраля 2020, 01:59 — REGNUM Премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) получила военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса. Об этом сообщается на странице BAFTA в Twitter.
На 73-й церемонии вручения кинопремии BAFTA драма «1917» получила премию как «выдающийся британский фильм года».
Как сообщало 30 января ИА REGNUM, премия «Золотой глобус» лучшим фильмом назвал «1917», поставленную Мендесом, которого наградили как лучшего режиссера.
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