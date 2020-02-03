Лос-Анджелес, США, , 01:15 — REGNUM В новых фильмах киновселенной Marvel может появиться Рик Джонс, также известный как А-бомба (A-bomb). Об этом 2 февраля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1224060957724479488

Издание отмечает, что у Marvel есть несколько возможностей ввести этого героя в киновселенную. Если учитывать его отношения в комиксах с оригинальным Капитаном Марвел и ключевую роль, которую он иполнил в войне Крии и Скруллов, он может появиться уже в «Капитане Марвел 2».

Если же вспомнить, что Рик Джонс был давним помощником и другом Халка, то можно предположить, что он появится в тех фильмах, где будет присутствовать Халк.

Рик Джонс — проблемный подросток-сирота, которого Брюс Беннер спас от взрыва ядерной «гамма-бомбы». В результате этого инцидента учёный получил способность превращаться в Халка, однако и сам Рик попал под излучение, из-за чего впоследствии появился другой гамма-мутант — А-бомба.

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