Лос-Анджелес, США, , 00:55 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съемок кинокомикса «Мстители: Эра Альтрона», на которых запечатлена беременная Скарлетт Йоханссон, одетая в кожаный костюм Чёрной Вдовы. Снимки были опубликованы 2 февраля на портале We Got This Covered.

https://twitter.com/crimsonwidows/status/1223701794494144512

Изображения представляют собой скриншоты с видео, в которое не были добавлены компьютерные эффекты. Оно каким-то образом оказалось у пользователя Reddit. Издание отмечает: было известно, что Йоханссон снималась будучи беременной, однако только сейчас стало ясно, насколько далеко ей пришлось зайти.

Напомним, 4 сентября 2014 года Скарлетт Йоханссон родила дочь — Роуз Дороти Дориак. Съёмки фильма «Мстители: Эра Альтрона» проходили с февраля по август 2014 года.

