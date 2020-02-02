Москва, , 20:14 — REGNUM В Белоруссии стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты». Пока в них из популярных актеров задействованы только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Нынешняя версия популярного украинского сериала будет исключительно российской. Съемки несколько раз откладывались по разным причинам. Одна из них — санкции украинских властей в отношении российских актеров. Также еще до начала работы над седьмым сезоном он был запрещен к трансляции на территории Украины. При этом необходимо напомнить, что продюсером шести сезонов сериала «Сваты» был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По некоторым данным, седьмой сезон «Сватов» станет последним.

В популярном шоу снимаются Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Инна Королеваи другие актеры.