Эдмонтон, Канада, , 19:56 — REGNUM Карлис Иле и Майя Пунцуле из Елгавы заняли второе место на международном фестивале ледяных скульптур в канадском Эдмонтоне. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По словам журналистов, работа специалистов Lietus (Дождь) заняла второе место, а также получила специальный приз художественного признания.

Отмечается, что скульптура представляет собой трёхметровую композицию стилизованного образа женщины с зонтом.

В мероприятии также приняли участие художники из Японии, Нидерландов, США, Ирака, Мексики, Малайзии и Канады. Каждая команда, по условиям конкурса, могла использовать 15 ледяных блоков весом 125 кг каждый. На работу скульпторам отводилось 34 часа.