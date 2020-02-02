Москва, , 19:33 — REGNUM Популярный сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал интересные данные о прослушивании популярных композиций в 2019 году.

Наиболее прослушиваемой жителями России песня в 2019 году стала песня NBA (Не мешай) группы RSAC."Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже 10 лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям», — информирует пресс-служба сервиса. Но самые впечатляющие цифры о песнях, которые слушали на повторе. Всемирный рекорд многократного прослушивания принадлежит жителю Таганрога — он послушал песню «Мало половин» Ольги Бузовой 1312 раз. Этот человек достоин глубокого уважения всех любителей музыки за мужество. Ему конкуренцию может составить слушатель из Калуги — он 656 раз прослушал песню «Comment Out на колесах» Александра Гудкова.