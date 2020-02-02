Штат Калифорния, США, , 19:18 — REGNUM Известная супермодель и актриса Памела Андерсон решила оставить своего очередного мужа продюсера Джона Питерса. И ничего в этом бы удивительного бы не было — Памела идет даже в Голливуде в рекордсменах по показателю браков: просто она оставила суженного через несколько дней после свадебной церемонии, которая состоялась 20 января. Об очередном разрыве она поведала 1 февраля изданию Hollywood Reporter.

— Я была тронута тем, как все тепло отнеслись к нашему с Джоном союзу, — сказала Памела. — Но сейчас мы решили временно расстаться: нам нужно время, чтобы понять, что мы хотим от жизни и друг друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Понимая это, мы по взаимному согласию решили отложить оформление свидетельства о браке на неопределенное время.

Насколько радостным будет будущее 52-летней актрисы и 74-летнего продюсера сказать сложно. Знакомы они уже больше 30 лет. Но самое интересное, оказалось, что официально они брак не оформляли. А свадебная церемония… Так кто не любит красивого праздника!