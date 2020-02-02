Москва, , 13:58 — REGNUM Российская исполнительница Марина Амбросимова, известная под псевдонимом MakSim, уходит со сцены из-за состояния здоровья. Об этом сообщила её продюсер Маргарита Соколова.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск», — сообщила Соколова.

Напомним, что певица попала в аварию в 2019 году. Помимо ушибов и гематом, у нее начались воспалительные процессы. Сейчас Марина Абросимова проходит восстановительное лечение в больнице. Она жалуется на бессонницу и головные боли. Её состояние оценивается как «средней степени тяжести».

Соколова извинилась за отмену всех концертов МакSим.