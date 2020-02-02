Курган, , 13:52 — REGNUM В курганском аэропорту строители разрушили уникальную мозаику советских времён. Об этом ИА «Красная Весна».

Уничтоженная мозаика в Курганском аэропорту Евгений Найман

Здание аэровокзала Кургана было введено в эксплуатацию в 1972 году. Над его оформлением работали несколько художников. Самая кропотливая работа была над созданием мозаики. На данный момент в воздушной гавани проходит реконструкция. Верхняя часть мозаики завешана плёнкой. Однако очевидно, что произведение советского искусства уничтожено.

Отмечается, что в Кургане не редки случаи утраты тех или иных памятников культуры и истории. К примеру, только в прошлом году демонтировали панно в спорткомплексе ДЮСШ №3. Городские власти пояснили утрату объекта невозможностью иного пути реконструкции. Впрочем, глава Кургана Андрей Потапов дал обещание панно восстановить.

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