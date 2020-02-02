Парк-Сити, США, , 13:45 — REGNUM В американском Парк-Сити в штате Юта подведены итоги известного фестиваля независимого кино «Сандэнс». Главную награду завоевал фильм «Ялда» иранского режиссера Масуда Бакши. Всего же в конкурсе участие принимали 118 картин из 27 стран, в финал были допущены 12 работ.

Традиционно на форуме распределяется много премий — более тридцати. В категории «Лучшая американская картина» победила лента «Минари» (Minari) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна. Примечательно, что эта же работа приглянулась и большому зрительскому жюри.

«Лучшим зарубежным драматическим фильмом» признан «Sin Señas Particulares» мексиканского режиссера Фернанды Валадес, а лучшей документальной работой «Epicentro» австрийского режиссера Хуберта Саупера.