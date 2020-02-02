Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Музыкальный продюсер и глава южнокорейской звукозаписывающей, развлекательной компанииBig Hit Entertainment Бан Ши Хёк вошёл в список самых влиятельных представителей музыкальной индустрии Billboard Power List 2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Отмечается, что в 2019 году главное детище продюсера и компании — группа BTS — продемонстрировала высокие темпы роста на мировой арене, став первой после The Beatles командой, которая в течение года трижды возглавила чарт Billboard 200.

Кроме того, в прошлом году в агентстве значительно расширило свой бизнес, приобретя агенство Source Music, выпустив в свет еще одну мужскую группу TXT (Tomorrow X Together) и запустив мобильную игру BTS World, которая принесла компании 172 млн только в первой половине года.

Известно, что в Billboard Power List 2020 вошли 23 человека, которые оказывают влияние на мировой музыкальный рынок.

В список также вошли генеральный директор медиахолдинга Universal Music Group Люсиан Грейндж, глава звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment Роб Стрингер, генеральный директор интернет-сервиса потокового аудио Spotify Даниэл Эк.

Читайте также: Продюсер из Южной Кореи вошёл в список влиятельных людей Billboard