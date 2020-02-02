Ставрополь, , 11:55 — REGNUM Город-курорт Железноводск вознамерился стать культурной столицей на Ставрополье. Здесь уже проводится Международный кинофестиваль «Герой и время». Руководство Железноводска объявило, что с 22 февраля по 2 марта на лучших площадках состоится фестиваль «Театральная зима на водах».

В первом смотре будут представлены пять спектаклей ведущих трупп страны. Откроет форум постановка МХАТ имени Горького «Леди Гамильтон».

Администрация города, таким образом, рассчитывает увеличить поток туристов, да и разнообразить их досуг. Более того, она уверена, что многие специально отправятся на курорт, чтобы в спокойной обстановке насладиться театральным искусством.

Фестиваль учрежден министерством культуры Российской Федерации при поддержке министерства культуры Ставропольского края.