Лондон, , 11:27 — REGNUM Один из самых авторитетных специалистов по живописи старых мастеров Чарльз Хоуп обвинил Национальную галерею в Лондоне в намеренной и необоснованном завышении цены на картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает известный в мире арт-рынка сайт Artnet.

Напомним, что на аукционе в 2017 году последнее (по некоторым данным) полотно великого да Винчи было продано за 450,3 миллиона долларов.

Картину «Спасителя мира» в 2005 году была приобретена за 10 тысяч долларов. В то время эксперты склонялись к тому, что это копия. Однако уже на выставке в 2011 году она была представлена как последний шедевр мастера. Искусствовед считает, что руководство музея намеренно не сообщила публике о сомнениях в ее подлинности. Таким образом, спровоцировав резкий взлет цены на произведение.

Картина, принадлежащая королевской семье Саудовской Аравии, хранилась в филиале парижского музея Лувра в Абу-Даби. По некоторым последним данным сегодня она находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.