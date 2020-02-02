Москва, , 10:34 — REGNUM Cмекалистые предприниматели вскоре просто будут обязаны создать в элитном Подмосковье поселок, где можно будет с шиком «поучаствовать» в захватывающих событиях русской старины.

Порка Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко продолжает бить рекорды кассовых сборов в стране. Нынешний по мнению прокатчиков знаковый — картина собрала в российских кинотеатрах более трех миллиардов рублей. Об этом информирует специализированный портал kinobusiness.com.

Это третий результат за всю историю отечественного проката. Первенство продолжает удерживать «Аватар» Джеймса Кэмерона — 3639,5 млн рублей, на втором месте спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» — 3043,7 млн рублей.

Главные роли в фильме «Холоп» сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Критики отмечают повышенный интерес зрителя к необычным формам перевоспитания мажоров. Сюжет крутится вокруг «перековки» зарвавшегося юноши из богатой семьи в созданной деревни XIX века и жесткий нравах царящих в ней.