Лос-Анджелес, США, , 08:44 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен награды Американской гильдии сценаристов (WGA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Variety.

Согласно опубликованным данным, фильм был удостоен награды за лучший оригинальный сценарий.

За данную награду также боролись «1917» Сэма Мендеса, «Достать ножи» Райана Джонсона, «Брачная история» Ноя Баумбаха и «Образование» Оливии Уайлд.

Известно, что награду за лучший адаптированный сценарий получила картина Тайка Вайтити «Кролик Джоджо», а за лучший сценарий документального фильма — картина Алекса Гибни «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине».

Напомним, что имена победителей были названы 1 февраля в ходе двух одновременно проходящих церемониях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.