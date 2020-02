Нью-Йорк, США, , 00:05 — REGNUM В доме семейства Симпсонов есть «тайная комната», о смуществовании которой забывают даже самые преданные фанаты мультсериала. На это 1 февраля обратил внимание портал Screen Rant.

Издание отмечает, что это не удивительно, поскольку эта комната была показана в сериале всего лишь пять раз. Жилище Симпсонов представляет собой двухэтажный дом с гаражом и подвалом. Большую часть времени семья проводит в гостиной с телевизиром и на кухне. Большинство поклонников могут назвать почти все остальные комнаты, часто забывают про одну.

Автор статьи пишет, что в доме есть ещё одна просторная комната, которая находится рядом с кухней. Коридор у холодильника ведёт в таинственную комнату, в которой стоит маленький телевизор, кресло-мешок и обычное кресло.

Эта комната появлялась в следующих эпизодах: Three Men and a Comic Book (2 сезон), Radio Bart (3 сезон), Brother from the Same Planet (4 сезон), Lady Bouvier's Lover (5 сезон). Последний раз его можно было видеть в 28 сезоне шоу, в серии под названием A Father’s Watch.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанатов разозлила отмена аниме-сериала про бордели Interspecies Reviewers