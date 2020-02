Лос-Анджелес, США, , 23:32 — REGNUM Несмотря на то, что фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» собрал в прокате США уже больше $504 млн, картина находится «в шаге» от того, чтобы получить самый крутой график спада сборов в истории кино. Об этом 1 февраля сообщил журнал Forbes.

Аналитики отметили, что если за выходные фильм соберёт $3,4 млн, то это будет означать, что сумма сборов снизилась на 98,1% по сравнению с дебютными выходными. Кроме того, издание We Got This Covered написало, что в пятый уик-энд фильм сняли с показа более 1 тыс. кинотеатров США.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США будет опубликована книга про жизненную историю По Дамерона. Она получит название «Звездные войны: По Дамерон. Свободное падение» и выйдет в продажу 4 августа 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США выйдет книга про жизнь одного из главных героев «Скайуокер: Восход»