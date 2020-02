Лос-Анджелес, США, , 22:58 — REGNUM Компания Marvel планирует впоследствии заменить Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного отраслевого инсайдера DanielRPK.

Это может произойти после того, как контракт актрисы истечёт. Впрочем, стоит отметить, что речь идёт не о второй части фильма «Капитан Марвел 2» и не о последующих ближайших кинокомиксах студии. Однако в какой-то момент Marvel может заменить Кэрол Дэнверс другим Капитаном Марвел — Моникой Рамбо.

Напомним, Моника Рамбо, которая является дочерью Мария Рамбо — подруги Кэрол Дэнверс, уже появилась в киновселенной Mаrvel. Её роль исполнила юная актриса Акира Акбар.

