Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Режиссёр Кристоф Ган сообщил в интервью, что он работает над новым фильмом «Сайлент Хилл» по известной игровой франшизе. Об этом 1 февраля сообщил портал We Got This Covered.

«Проект всегда будет прикреплён к атмосфере маленького американского города, измученного пуританством», — сказал Ган, добавив, что, по его мнению, пришло время сделать ещё один фильм по франшизе.

Напомним, Кристоф Ганс в 2006 году выпустил на экраны первую картину в серии, которая получила название «Сайлент Хилл». Фанаты и критики встретили её без особого энтузиазма, отметив, что фильм имел неплохие визуальные эффекты, но при этом был основана на плохих сюжете и диалогах.

При бюджете $50 млн она собрала в США 46,9 млн, а в мире — $97,6 млн. Фильм Сайлент Хилл 2 в 3D был встречен многими поклонниками крайне негативно.

