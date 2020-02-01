Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером кинопроката США третьи выходные подряд. Об этом 1 февраля сообщил портал Comicbook.

Картина Билала Фалла и Адиля Эль Арби заработала на домашнем кинорынке ещё $17,7 млн. Стоит отметить, что она обошла в этом рейтинге всех остальных конкурентов. Всего в прокате США «Плохие парни навсегда» собрали уже $148 млн.

Напомним, бюджет картины составляет $90 млн. Она вышла в США в широкий прокат 17 января 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

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