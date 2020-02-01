Лос-Анджелес, США, , 19:54 — REGNUM Известный актёр Оуэн Уилсон присоединился к актёрскому составу предстоящего сериала «Локи» студии Marvel и потокового сервиса Disney+. Об этом 1 февраля сообщил портал Digital Spy.

О том, кого будет играть Уилсон не сообщается, однако известно, что актёр получил «главную роль», притом, что известно — Локи будет играть Том Хиддлстон. В качестве режиссёра выступит Кейт Херрон («Половое воспитание», «Рассвет»), а сценариста — Майкл Уолдрон («Рик и Морти»).

Ранее Том Хиддлстон сообщил, что в сериале у его героя появятся новые «грозные противники», что заставит его быть «большим Локи чем когда-либо». В ноябре 2019 года стало известно, что к проекту присоединилась актриса Софи Ди Мартино.

Читайте ранее в этом сюжете: Сон Кан рассказал про очередное «воскрешение» Хана в «Форсаже 9»