Лос-Анджелес, США, , 19:14 — REGNUM После того, как Хан неизвестным образом «восстал из мёртвых» и присоединился к команде героев «Форсажа 9» актёр Сон Кан рассказал о своих чувствах по поводу возвращения к роли. Об этом 1 февраля сообщил портал Digital Spy.

Актёр появился в передаче The Road to F9, которую показали по телевидению США. Кан отметил, что он очень эмоционально воспринимает своё возвращение во франшизу, как будто он «воссоединяется с семьёй».

«Это отношения, которые пропали из моей жизни после последнего «Форсажа», — сказал Кан.

Актёр ничего не сказал о том, каким образом его герой избежал смерти.

Напомним, Хан впервые появился в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 2006 года. Несмотря на то, что по сюжету картины этот перонаж погиб, впоследствии он появился в фильмах «Форсаж 4», «Форсаж 5» и «Форсаж 6».

Продюсеры объяснили это тем, что события этих картин имели место до событий «Токийского дрифта». Впоследствии этот персонаж погиб в аварии, которую спровоцировал Деккард Шоу (Джейсон Стейтем).

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты бурно отреагировали на появление Хана в трейлере «Форсажа 9»