Нью-Йорк, США, , 18:20 — REGNUM Генеральный директор телеканала Hulu Рэнди Фриер покинет свой пост, который он занимал с 2017 года. Об этом 1 февраля сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/engadget/status/1223453174310363136

Теперь он будет работать под прямым управлением председателя Walt Disney Direct-to-Consumer & International Кевина Майера. Издание задаётся вопросом о том, как это отразится на деятельности Hulu, который раньше был единственным конкурентом Netflix, а теперь является частью чего-то более масштабного.

Напомним, Disney получила контроль над потоковым сервисом Hulu в мае 2019 года. Изначально ей принадлежало 30% акций этой компании, однако после поглощения Fox она получила ещё 37%. До 2024 года Disney обязалась выкупить оставшиеся 33% у Comcast.

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