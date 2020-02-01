Лондон, , 17:40 — REGNUM Знаменитая Свинка Пеппа сменит голос. Дело в том, что 18-летняя актриса Харли Берд решила более не озвучивать знаменитый персонаж популярного мультфильма. В качестве оправдания она назвала желание успешно закончить школу, да и просто двигаться по жизни дальше.

«Я начала озвучивать Пеппу, когда мне было пять лет, и это было началом удивительного многолетнего путешествия, я никогда не забуду это время», — цитирует Харли агентство BBC. По ее словам, команда с которой она работала, стала для нее второй семьей.

За работу юная актриса получала по 1000 фунтов стерлингов в час. Производители назвали преемницу Берд — теперь Свинку Пеппу будет озвучивать 9-летняя Амели Би. По признанию девочки, ее давней мечтой.

Британский мультсериал «Свинка Пеппа» состоит из серий по 5 минут. Он выходит с 2004 года.