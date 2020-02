Москва, , 17:26 — REGNUM Шведская синти-поп-группа Vacuum выступит в Москве. Концерт состоится в клубе Adrenaline Stadium 7 марта 2020 года. Об этом сообщает агентство Intermedia.

Сегодня группа состоит из двух исполнителей — Маттиаса Линдблума и Андерса Вольбека. Правда, в создании композиций принимает участие много известных в Европе музыкантов.

«Коллектив, покоривший мир своими атмосферными мелодиями и притягательной эстетикой, подарит жителям и гостям столицы свою программу лучших хитов», — говорится в релизе организаторов гастролей.

Ожидается, что поклонники услышат любимые «I Breathe», «Pride In My Religion», «Tonnes Of Attraction», «Let The Mountain Come To Me», «Power» и другие хиты.