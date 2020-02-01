Казань, , 17:09 — REGNUM 1 февраля в Казани стартует один из старейших российских музыкальных форумов — Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина. Мероприятие проходит в тридцать восьмой раз. В основной программе тридцать восьмого смотра — 10 спектаклей и 2 Гала-концерта.

Открывается фестиваль представлением в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля премьерой Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Также в программе «Мадам Баттерфляй», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Турандот», «Борис Годунов», «Аида», «Набукко», «Травиата». Среди участников фестиваля в 2020 году не только певцы из России, но и исполнители из Казахстана, Италии и Египта.

В рамках фестиваля пройдут две параллельные программы — блок лекций о разных аспектах музыкального театра и образовательная «Школы оперного зрителя».

Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом.