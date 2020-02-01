Токио, , 15:22 — REGNUM Фанаты бурно отреагировали на то, что компания Funimation (США) решила отказаться от дальнейшего выпуска аниме-сериала манге Interspecies Reviewers. Об этом 1 февраля сообщил портал Comicbook.

Ранее компания опубликовала список проектов для аниме-сезона зим 2020 года, однако, как обнаружили поклонники, сериал был удалён из каталога. Её руководство заявило, что после тщательного обдумывания оно решило отказаться от проекта из-за того, что эта манга выходит за рамки формата.

«Мы с большим уважением относимся к нашим авторам, поэтому, вместо того, чтобы существенно менять их контент, мы решили, что удаление (проекта из списка — ИА REGNUM) будет лучшим выбором», — сказали представители Funimation.

Многие фанаты манги крайне негативно отреагировали на эту новость. Стоит отметить, что некоторые любители аниме заявили: этого никогда не случилось бы с материалом, который действительно был бы достоин экранизации.

В основе манги Interspecies Reviewers лежит ранобе писателя, известного под псевдонимом Амахара и иллюстрации художника masha. В центре повествования находятся три «критика», которые выпускают обзоры о публичных домах в мире, населённом существами различных рас.

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