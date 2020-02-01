Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM Рон Ховард рассказал, как проходили съёмки фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Об этом 1 февраля сообщил портал Screen Rant.

«Если учитывать обстоятельства, связанные с тем, как я оказался связан с «Соло», я по полной оторвался во время съёмок этого фильма, — сказал Ховард, добавив: это ему напомнило, как сильно ему нравятся такие сюжетные линии и экшен, и как он любит технику.

«Я больше люблю актёров, но это здорово, что вы можете предложить это зрителям», — отметил режиссёр.

Кинематографист также рассказал, что он присоединился к проекту уже в тот момент, когда сценарий был практически переписан, производство продолжилось, однако какое-то количество сцен ещё не было отснято.

Режиссёр добавил, что Джордж Лукас, которого он считает наставником и настоящим другом, предупреждал его, что Ховарду предстоит иметь дело с сообществом фанатов. Кинематографист отметил, что ранее имел подобный опыт, когда снимал игровой фильм «Гринч — похититель Рождества» (2000).

Напомним, фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» плохо выступил в прокате. При бюджете $275 тыс. картина собрала в США лишь $213,7 млн, а в мире — $392,9 млн.

Изначально картину снимали режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер («Лего. Фильм»), однако в июне 2017 года они покинули проект из-за творческих разногласий с продюсерами Lucasfilm.

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