Москва, , 14:17 — REGNUM Министр культуры Ольга Любимова поздравила народного артиста России Льва Лещенко с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Минкультуры РФ.

«Уважаемый Лев Валерьянович, примите мои сердечные поздравления с днём рождения!

Неординарный певец, обладающий уникальным по звучанию голосом и удивительным артистическим обаянием, Вы заслужили непреходящую любовь публики и огромное уважение коллег. Вас считают одним из самых ярких представителей отечественной эстрады, исполнителем, чей стиль невозможно не узнать с первых же секунд выступления.

Особых слов признательности требует Ваша педагогическая работа. Вы щедро делитесь с молодёжью богатым опытом — многие Ваши ученики не первый год блистают на российской сцене.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, всего наилучшего!»

Популярный российский эстрадный певец Лев Лещенко отмечает 1 февраля 78-летие.