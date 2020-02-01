Москва, , 14:05 — REGNUM Популярная российская певица Максим объявила о решении взять бессрочный отпуск. Об этом сообщает агентство InterMedia со ссылкой на инстаграм ее продюсера Маргариты Соколовой.

Представительница певицы выразила сожаление по этому поводу. Однако заверила, что это вынужденная мера необходима для восстановления здоровья исполнительницы. Дело в том, что в апреле 2019 певица попала в аварию, пыталась вернуться в работу, но врачи сегодня настоятельно рекомендуют сделать продолжительный перерыв.

Напомним, что в 2018 году Максим уже приостанавливала концертную деятельность из-за проблем с сосудами.