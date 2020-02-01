Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Музыкальный продюсер и основатель крупной компании S.M. Entertainment Ли Су Ман попал в список влиятельных людей Billboard Impact List 2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно опубликованным данным, Ли Су Ман стал единственным представителем южнокорейского шоу-бизнеса в данном списке.

Известно, что в Billboard Impact List вошли 22 человека, которые оказывают влияние на будущее мировой музыкальной индустрии.

Известно, что в список также вошли представитель AEG Presents Мелисса Ормонд, глава Sony Music Latin Алекс Галлардо, глава музыкального партнерства и деятельности TikTok в Северной Америке Кори Шеридан, международный агент Creative Artists Agency Джон Оллье и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейский продюсер Ли Су Ман вошёл в список 500 самых влиятельных деятелей индустрии развлечения по версии американского журнала Variety.

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