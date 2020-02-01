Москва, , 13:12 — REGNUM 2 февраля московская «Геликон-опера» представит премьеру спектакля «Туда и обратно». Режиссер Дмитрий Бикмаев создал оригинальное произведение — «оперный киноколлаж в стиле буффа-нуар». Постановка основана на мотивах опер Хиндемита, Пуччини, Беллини, Пёрселла.

Главная находка режиссера — известный ведущий Сергей Маоров в роли Чарли Чаплина. Его герой — знаменитый Чарли Чаплин вместе с мальчиком пытаются изменить трагические финалы известных опер.

«Мы попробовали экспериментировать — порассуждать по принципу Хиндемита на тему разных композиторов. Безусловно, это полное творческое хулиганство, мы все это осознаем. С другой стороны, любой эксперимент может привести к открытию и, возможно, привлечь какую-то новую аудиторию. Например, молодежь, которая никогда не была в театре, не слушала оперу и находит ее сложной. Такая подача позволит прикоснуться к классике и дальше любить, ходить на оперные постановки», — рассказал режиссер телеканалу «Культура».

Музыкальным руководителем постановки выступил композитор Арсений Черниченко. Автор либретто — поэт, драматург Антон Аносов.