Москва, , 11:25 — REGNUM 14 февраля, в День влюбленных канал ТНТ запускает комедийное шоу «Нам надо серьезно поговорить». Автором и ведущим программы выступает популярный резидент Stаnd Up Юлия Ахмедова. Об этом сообщает агентство InterMedia.

Собственно ведущая ставит перед собой задачу невообразимой сложности — она намерена сделать так, «чтобы мужчины услышали женщин, а мужчины, наконец, поняли, что происходит у женщин в голове».

По мнению устроителей, данное шоу — это оригинальный формат, которого еще не было на российском телевидении. Суть — смешение социального стендапа и реалити. Главная фишка этого действа, подчеркивает Ахмедова, в том, что приглашенный на передачу мужчина действительно не знает, что будет происходить.