Москва, , 10:49 — REGNUM Авторитетный продюсер Игорь Крутой раскрыл имя наиболее вероятного участника престижного музыкального конкурса «Евровидение-2020» от России. Он уверен, что им станет певец Александр Панайотов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению композитора, Панайотов поедет в Роттердам с вероятностью «процентов на девяносто». Правда сам генеральный директор Первого канала Константин Эрнст как и обещал, хранит молчание до конца февраля, когда будет принято окончательное решение. сообщал, что решение о российском конкурсанте на «Евровидении» обычно принимается до конца февраля.65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.