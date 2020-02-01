Москва, , 10:39 — REGNUM 1 февраля московский Театр имени Евгения Вахтангова на Симоновской сцене представит первую премьеру 2020 года — спектакль «Волшебный театр Андерсена». Постановила сборник сказок великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена молодой режиссер Ася Князева.

Как и положено в современном театре, известные произведения «Пастушка и трубочист», «Стойкий оловянный солдатик», «Директор кукольного театра» будут переплетены с событиями в жизни самого сказочника. «О сложном Андерсен пишет простым языком и закладывает в детей то, что позже прорастает в них. Ребенок воспринимает первый пласт той или иной сказки, но интуитивно он чувствует и другой пласт, глубинный, который осознает много позже», — поделилась с журналистами режиссер.

В главных ролях Ксения Кубасова, Алексей Петров, Евгений Пилюгин, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров, Сергей Батаев.