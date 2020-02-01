ш. Флорида, , 10:20 — REGNUM В возрасте 92 лет в городе Нейплс штата Флорида скончалась автор широко известных детективов и популярных детских книг Мэри Хиггинс Кларк. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что о дате и месте прощания будет сказано позже.

За свою жизнь карьеру Кларк написала более 50 книг, многие из которых стали бестселлерами. Среди тех, что принесли ей всемирную славу «Дети не вернутся», «И колыбель упадет», «Любит музыку, любит танцевать» и «На улице, где ты живешь», «Плач в ночи», «Любит музыку, любит танцевать».

Многие романы Кларк были экранизированы. Наиболее удачными критики считают фильмы «Счастливая прогулка», «Прогулка по городу», «Не плачь больше, моя возлюбленная».

В ноябре 2019 года была опубликована последняя книга Мэри Хиггинс Кларк.