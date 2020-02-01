Сеул, , 09:43 — REGNUM Южнокорейская группа BTS вновь возглавила социальный чарт американского еженедельника Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на журнал.

Согласно опубликованным данным, южнокорейский бойз-бенд занимает первую строчку рейтинга в 163-й раз.

Известно, что BTS впервые возглавили данный список в октябре 2016 года.

Отмечается, что благодаря лидерству в Billboard Social 50 южнокорейская группа третий год подряд (с 2017 года) получает награду «Самый популярный артист в социальных сетях» на музыкальной премии Billboard Music Awards.

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.

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