Киев, , 20:29 — REGNUM На Украине началась компания травли участницы отбора от Украины на конкурс Евровидения в Роттердаме. Дело в том, что певица Ассоль (Екатерина Гуменюк) рассказала о своей песне на странице телеканала «СТБ» в Facebook на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще раз — на русском языке. Собственно, всё.

Это вызвало волну возмущения. «Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!» — написала Valentina. И так далее и тому подобное. А дальше распространение вируса «незалежной» гордости.

Остается рассказать, что песня Save it, которую надеется представить на Евровидении Ассоль, посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь.

Финальный этап Евровидения-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.